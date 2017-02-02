«Гради» стріляли по Авдіїївці із житлових кварталів Донецька – Bellingcat

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Пуск бойовиками ракети

Відомо, що бойовики гатили із «Градів» неподалік гіпермаркету «Ашан»

Міжнародна група слідчих Bellingcat опублікувала доповідь, в якому зазначено, що бойовики стріляють по Авдіївці «Градами» з житлових кварталів Донецька. Про це йдеться на офіційному сайті Bellingcat.

«Наведений масив інформації явно свідчить про те, що як мінімум 31 січня і 1 лютого 2017 року з району гіпермаркету «Ашан» в контрольованому сепаратистами Донецьку неодноразово здійснювалися пуски РСЗВ. Положення місць пуску в глибині території так званої «ДНР», а також напрямок вогню (Авдіївка) ясно вказує на те, яка сторона конфлікту відповідальна за ці атаки», - йдеться у звіті.

За версією міжнародної слідчої групи, одне з місць пусків знаходиться в 200 метрах на схід від гіпермаркету, і менш ніж в 500 метрах від школи і житлових будинків. Друге місце пуску безпосередньо примикає до траси. Деякі з атак здійснювалися вдень, коли по об'їзній дорозі рухалися цивільні автомобілі.

Розташування гіпермаркету «Ашан» виділено червоним

«З огляду на близькість обох місць пусків до розташованої в цій місцевості цивільної інфраструктури, будь-яка українська контратака, покликана придушити вогонь РСЗВ, автоматично піддала б ризику життя цивільних осіб, які проживають в цьому районі. Для пусків напевно використовувалися реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», шасі яких дозволяють машинам пересуватися по бездоріжжю», - резюмують у Bellingcat.

Також повідомляється, що кількаразове використання місця пуску в 200 метрах на схід від гіпермаркету «Ашан» ясно вказує на те, що ця місцевість була вибрана спеціально, а життя цивільних осіб були навмисно піддані ризику.

Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілють бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів

В місті оголосили надзвичайний стан. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Лише в четвер внаслідок прицільного обстрілу російсько-окупаційними військами житлових кварталів Авдіївки загинуло троє людей, зокрема водій ДСНС Сергій Горбень та підполковник Дмитро Третейкін. Загалом, другого лютого в Авдіївці поранення різного ступеню отримало 18 українців.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН.