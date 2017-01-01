У п'ятницю в Україні потеплішає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цієї ночі на сході країни вночі буде до -20

У п'ятницю, 17 лютого, в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 градусів, вдень 0...+2 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень подекуди невеликий мокрий сніг із дощем, вночі на вранці подекуди туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, вдень -2...+3 градуси, у Закарпатті та Прикарпатті +1...+7 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень +2...-3 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -4...-10 градусів, у Сумській області до -13 градусів, вдень -2...+4 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -4...-12 градусів, у Полтавській і Дніпропетровській областях до -15 градусів, вдень +3...-5 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -13...-20 градусів, вдень -1...-6 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -4...-11 градусів, у Запорізькій області до -15 градусів, вдень -3...+3 градуси, у Миколаївській і Одеській областях +1...+7 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень +2...+7 градусів.