У рамках Мюнхенської конференції з безпеки відбудеться перший український ланч

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Учасники ланчу обговорять шляхи гарантування безпеки для України – в діапазоні від членства в НАТО до нейтрального статусу

У рамках Мюнхенської конференції з безпеки 18 лютого пройде перший український ланч на тему «Безпека України в мінливому світовому порядку».

Про це йдеться в повідомленні Ялтинської європейської стратегії (YES). Повідомляється, що обговорення зосередиться на впливі змін у міжнародному порядку на перспективи безпеки України, передає РБК-Україна.

Зокрема, учасники обговорять шляхи гарантування безпеки для України – в діапазоні від членства в НАТО до нейтрального статусу.

Під час бесіди також проаналізують перспективи Мінських угод в контексті умов врегулювання конфлікту на Донбасі.

В рамках заходу проходитиме панельна дискусія з генералом армії США Девідом Ховел Петреусом, директором Центрального розвідувального управління (2011-2012), головою KKR Global Institute, KKR & Co. L.P. і Андерсом Фог Расмуссеном, засновником і главою компанії Rasmussen Global, прем’єр-міністром Данії (2001-2009), генеральним секретарем НАТО (2009-2014).

Нагадаємо, на конференцію у Мюнхен з’їдуться понад 30 очільників держав та урядів.