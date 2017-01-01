У РФ секту «Свідки Ієгови» можуть визнати екстремістською

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Свідки Ієгови

«Свідки Ієгови» підпадують під заборону в Росії

У Росії хочуть заборонити релігійну організацію «Свідки Ієгови». Міністерство юстиції РФ просить Верховний суд визнати цю організацію екстремістською.

У разі задоволення позову, направленого 15 березня, це стане вперше, коли під законодавчу заборону в Росії потрапить вся зареєстрована конфесія.

В організації, яка має близько 170 тисяч послідовників у Росії, заявили, що у зверненні до суду йдеться про їхню штаб-квартиру у Санкт-Петербурзі. За словами речника, визнання екстремістською змусило б організацію згорнути всю діяльність у Росії.

Свідки Ієгови є однією з кількох релігійних організацій щодо яких упродовж останніх років у Росії посилився тиск.

Так званий «закон Ярової», який у Росії набув чинності минулого року, обмежує діяльність релігійних організацій, зокрема таких як Мормони, «Свідки Ієгови» й деякі інші євангелістські секти.

Російська влада заявляє, що закон, який підтримує Російська православна церква, спрямований та боротьбу з екстремізмом і тероризмом.

Джерело: Радіо Свобода