У РФ завели кримінальну справу щодо вбивства Вороненкова - російські ЗМІ

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Денис Вороненков

Справою займається слідчий Денис Жеренов, який розслідує також справу про шахрайство проти Вороненкова

Слідчий комітет Російської Федерації (СК РФ) завів кримінальну справу про вбивство колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова, повідомляють РІА «Новости» з посиланням на джерело, близьке до слідства.

«СК порушив справу щодо вбивства Вороненкова. Воно знаходиться у слідчого СК РФ Дениса Жеренова», — зазначив співрозмовник агентства.

За інформацією видання, у провадженні цього слідчого також знаходиться кримінальна справа щодо Вороненкова про шахрайство.

У свою чергу адвокат Вороненкова Андрій Гривцов заявив агентству, що йому не повідомляли про порушення справи у зв'язку з убивством колишнього депутата.

Офіційного підтвердження порушення кримінальної справи від СК РФ поки немає.

Нагадаємо, у центрі Києва 23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Дружина вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов будуть взяті під охорону Служби безпеки України.

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