СБУ візьме під охорону Пономарьова і дружину Вороненкова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми РФ

Зараз слідчий допитує дружину вбитого Дениса Вороненкова

Дружина вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов будуть взяті під охорону Служби безпеки України. Про це під час брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Зараз слідчий допитує дружину потерпілого. Після прес-конференції пана Пономарьова вже прийнято рішення про охорону і Пономарьова, і Марії Максаковою силами спецпідрозділу СБУ», - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

Крім того, стало відомо, що кілер Вороненкова знаходиться на межі смерті, а поранений охоронець вже співпрацює зі слідством.