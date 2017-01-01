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    СБУ візьме під охорону Пономарьова і дружину Вороненкова

    • Сьогодні, 15:33
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    Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми РФ
    Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми РФ

    Зараз слідчий допитує дружину вбитого Дениса Вороненкова

    Дружина вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов будуть взяті під охорону Служби безпеки України. Про це під час брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    «Зараз слідчий допитує дружину потерпілого. Після прес-конференції пана Пономарьова вже прийнято рішення про охорону і Пономарьова, і Марії Максаковою силами спецпідрозділу СБУ», - повідомив він.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва сталося вбивство.

    Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

    Крім того, стало відомо, що кілер Вороненкова знаходиться на межі смерті, а поранений охоронець вже співпрацює зі слідством.

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