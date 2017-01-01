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    Луценко прокоментував убивство Вороненкова

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    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    Цинічне вбивство одного зі свідків, що проходить у справі держзради екс-президента Януковича – генпрокурор

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків». Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

    «Цинічне вбивство одного зі свідків, що проходить у справі держзради екс-президента Януковича. Серед білого дня в центрі Києва було застрелено екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який надав слідчим військової прокуратури надважливі свідчення у справі. Це була звична для Кремля показова страта свідка», – зазначив він.

    Генпрокурор також наголосив, що закон передбачає долучення в судовому слідстві свідчень Вороненкова, даних під письмовий протокол.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

    Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

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