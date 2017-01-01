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    У Рівному біля будинку родичів судді спрацювала вибухівка

    • Сьогодні, 13:27
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    Вибухотехнічна служба
    Вибухотехнічна служба

    Вибух стався посеред ночі, постраждалих немає

    У Рівному на подвір'я приватного будинку родичів судді підкинули вибуховий пристрій.

    Про це повідомляє «УНН» із посиланням на інспектора відділу комунікації поліції регіону Марію Юстицьку.

    «Вибух пролунав о 3 ночі. З подвір’я та стін будинку експерти вилучили понад 20 металевих предметів, якими начинили пакет», - розповіла вона.

    За словами інспектора, вибуховий пристрій підкинули на подвір’я батьків рівненської судді по вулиці Конотопської битви, унаслідок детонації у будинку пошкоджено вікна. Ніхто з господарів будинку не постраждав.

    Як зазначається, це вже другий інцидент із батьками судді Рівненського апеляційного господарського суду. У ніч на 23 лютого невідомі підпалили на подвір’ї два позашляховики. Автомобілі вигоріли майже повністю. Машини зареєстровані на рідних судді. Батько - пенсіонер, а матір — директор приватного підприємства.

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