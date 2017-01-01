На Закарпатті поліція затримала озброєну банду, яка готувала «наліт» на інкасаторів

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Вилучений пістолет

Наймолодшому зловмиснику всього 23 роки

На Закарпатті правоохоронці затримали групу озброєних чоловіків, які готували напад на підприємців, що займаються інкасаторськими послугами. У зловмисників вилучено пістолет, битку, кастет, маски, рукавички і марихуану.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Закарпатській області.

У поле зору працівників кримінальної поліції Мукачева потрапили троє місцевих жителів віком 23-42 роки. Найстарший з них раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів, відбував покарання. До справи він залучив також свого 23-річного пасинка.

«Оперативники отримали інформацію про те, що ця група готує розбійний напад на підприємців, що займаються інкасаторськими послугами, доставляючи грошові кошти на фірми. Однак поліція не дала їм цього скоїти», - звітують у поліції.

До затримання озброєних бандитів було залучено бійців спецпідрозділу закарпатської поліції КОРД.

В автомобілі 42-річного ватажка злочинної групи поліція знайшла бойовий пістолет ТТ калібру 7,62 мм, кастет, дерев’яну біту, маски, рукавички, а також марихуану. Мали злочинці й спеціальні наліпки для зміни номерних знаків на автомобілі.

Усіх трьох учасників злочинної групи затримано і поміщено в ізолятор тимчасового тримання Мукачівської поліції. В ході досудового розслідування перевірятиметься також причетність даної групи до скоєння інших злочинів.

«Главком» також повідомляв, що в середу на Донеччині поліція знайшла на городі в місцевого жителя закопані бойові гранати. Чоловік пояснив свої дії однією фразою – знайшов та зберігав про всяк випадок.