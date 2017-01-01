У Рівному затримано військовослужбовця-наркодилера

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28-річний військовослужбовець підтримував зв’язки із наркоділками та планував організувати збут наркотиків на території військової частини

Військовослужбовця викрили на спробі налагодити збут психотропів у своїй військовій частині, а також у причетності до продажу зброї у Рівному. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Співробітники спецслужби зупинили автомобіль, за кермом якого перебував армієць. На вимогу пред’явити документи він замкнувся в салоні авто та спробував проковтнути метамфетамін, який знаходився в нього. Решту психотропу зловмисник розсипав у салоні автівки. При цьому він вів себе неадекватно, намагався чинити фізичний опір та погрожував правоохоронцям.

Під час огляду автомобіля співробітники СБУ окрім розсипаних наркотиків виявили упаковки для розфасування метамфетаміну та електронні ваги. У багажнику оперативники знайшли бойову гранату Ф-1 із запалом та 58 набоїв калібру 5,45 мм.

Як встановили правоохоронці, 28-річний військовослужбовець підтримував зв’язки із наркоділками та планував організувати збут наркотиків на території частини, де проходить службу, а також підшукував клієнтів для продажу боєприпасів.

Відкрито кримінальне провадження за ст.309, 263 та 410 Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано відповідно до ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та звільнення із лав ЗСУ.

Тривають слідчо-оперативні дії.



