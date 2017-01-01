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    У Росії арештовують членів організації «Свідки Єгови»

    • Сьогодні, 08:31
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    Члени організації &laquo;Свідки Єгови&raquo;
    Члени організації «Свідки Єгови»

    В Орлі порушили кримінальну справу щодо «Свідків Єгови»

    У російському місті Орел порушили кримінальну справу щодо «Свідків Єгови» через продовження діяльності організації, забороненої у Росії.

    Напередодні увечері у будинках кількох членів місцевої релігійної організації, яку російська влада оголосила екстремістською, відбулися обшуки за участю співробітників Федеральної служби безпеки, повідомляє інформаційно-аналітичний центр «Сова».

    Кримінальну справу порушили щонайменше щодо одного вірянина, Денніса Крістенсена, громадянина Данії. Його арештували і утримують у будівлі ФСБ.

    Релігійну організацію «Свідки Єгови» в Орлі визнали екстремістською у минулому році, а у квітні 2017 року Верховний суд Росії визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив діяльність всіх 395 відділень, що діють на території країни. Представник «Свідків Єгови» заявив про готовність звернутися в апеляційну інстанцію і при необхідності дійти до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). 

    Брюссель виступив на підтримку релігійного руху «Свідки Єгови».

    Джерело: Радіо Свобода

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