У Росії арештовують членів організації «Свідки Єгови»
- Сьогодні, 08:31
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В Орлі порушили кримінальну справу щодо «Свідків Єгови»
У російському місті Орел порушили кримінальну справу щодо «Свідків Єгови» через продовження діяльності організації, забороненої у Росії.
Напередодні увечері у будинках кількох членів місцевої релігійної організації, яку російська влада оголосила екстремістською, відбулися обшуки за участю співробітників Федеральної служби безпеки, повідомляє інформаційно-аналітичний центр «Сова».
Кримінальну справу порушили щонайменше щодо одного вірянина, Денніса Крістенсена, громадянина Данії. Його арештували і утримують у будівлі ФСБ.
Релігійну організацію «Свідки Єгови» в Орлі визнали екстремістською у минулому році, а у квітні 2017 року Верховний суд Росії визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив діяльність всіх 395 відділень, що діють на території країни. Представник «Свідків Єгови» заявив про готовність звернутися в апеляційну інстанцію і при необхідності дійти до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Брюссель виступив на підтримку релігійного руху «Свідки Єгови».
Джерело: Радіо Свобода