У Росії День чекіста: у Москві затримали активістів і журналіста

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Будівля ФСБ на Луб'янській площі

Загалом затримано вісьмох осіб

У вівторок, 20 грудня, у Москві затримано групу активістів і кореспондента «Радіо Свобода» Івана Вороніна.

Як повідомляє «ОВД-Инфо» із посиланням на активістів, це сталося неподалік від будівлі ФСБ на Луб'янській площі, коли активісти йшли по вулиці. Загалом затримано вісьмох осіб, включно із журналістом.

Як написав один з активістів у Facebook, затриманню передував напад на активістів групи людей «у штатському», після чого під'їхала поліцейська машина і відвезла затриманих у відділок «Китай-город».

Раніше у вівторок у Москві було затримано активіста Василя Недопьокіна.

Нагадаємо, що сьогодні в Росії відзначається День працівника органів безпеки – День чекіста.