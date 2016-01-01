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    У Росії День чекіста: у Москві затримали активістів і журналіста

    • 20 Грудня, 17:48
    • Розсилка
    Будівля ФСБ на Луб'янській площі
    Будівля ФСБ на Луб'янській площі

    Загалом затримано вісьмох осіб

    У вівторок, 20 грудня, у Москві затримано групу активістів і кореспондента «Радіо Свобода» Івана Вороніна.

    Як повідомляє «ОВД-Инфо» із посиланням на активістів, це сталося неподалік від будівлі ФСБ на Луб'янській площі, коли активісти йшли по вулиці. Загалом затримано вісьмох осіб, включно із журналістом.

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    Як написав один з активістів у Facebook, затриманню передував напад на активістів групи людей «у штатському», після чого під'їхала поліцейська машина і відвезла затриманих у відділок «Китай-город».

    Раніше у вівторок у Москві було затримано активіста Василя Недопьокіна.

    Нагадаємо, що сьогодні в Росії відзначається День працівника органів безпеки – День чекіста.

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