У Росії хочуть брати відбитки пальців у всіх іноземців на в'їзді до країни
- Сьогодні, 09:50
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Відбитки пальців
У МВС РФ готові створити базу приїжджих з-за кордону
МВС Росії опрацьовує питання про зняття відбитків пальців у всіх іноземців, які в'їжджають в країну.
Про це заявила начальник головного управління з питань міграції МВС Росії Ольга Кирилова, повідомляють «РІА Новості».
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«Зараз опрацьовуються зміни, в тому числі ми говоримо про те, що, напевно, пора всіх, хто в'їжджає, дактилоскопіювати, створювати базу не лише трудових мігрантів, а й усіх, хто в'їжджає», - сказала вона.