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    У Росії хочуть брати відбитки пальців у всіх іноземців на в'їзді до країни

    • Сьогодні, 09:50
    • Розсилка
    Відбитки пальців
    Відбитки пальців

    У МВС РФ готові створити базу приїжджих з-за кордону

    МВС Росії опрацьовує питання про зняття відбитків пальців у всіх іноземців, які в'їжджають в країну.

    Про це заявила начальник головного управління з питань міграції МВС Росії Ольга Кирилова, повідомляють «РІА Новості».

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    «Зараз опрацьовуються зміни, в тому числі ми говоримо про те, що, напевно, пора всіх, хто в'їжджає, дактилоскопіювати, створювати базу не лише трудових мігрантів, а й усіх, хто в'їжджає», - сказала вона.

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