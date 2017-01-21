У Росії хочуть брати відбитки пальців у всіх іноземців на в'їзді до країни

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Відбитки пальців

У МВС РФ готові створити базу приїжджих з-за кордону

МВС Росії опрацьовує питання про зняття відбитків пальців у всіх іноземців, які в'їжджають в країну.

Про це заявила начальник головного управління з питань міграції МВС Росії Ольга Кирилова, повідомляють «РІА Новості».

«Зараз опрацьовуються зміни, в тому числі ми говоримо про те, що, напевно, пора всіх, хто в'їжджає, дактилоскопіювати, створювати базу не лише трудових мігрантів, а й усіх, хто в'їжджає», - сказала вона.