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    У Росії хочуть штрафувати синоптиків за неточний прогноз

    • Вчора, 23:45
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    <span>Ураган у Москві</span>
    Ураган у Москві

    Під час урагану 29 травня у Москві та області більшість мешканців регіону не отримали від МНС смс-повідомлень

    Глава Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії Володимир Пучков запропонував штрафувати посадових осіб підрозділів Росгідрометцентру за неточний або несвоєчасний прогноз погоди.

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    Зазначається, що під час урагану 29 травня у Москві та області більшість мешканців регіону не отримали від МНС смс-повідомлень про негоду та небезпеку.

    У самому відомстві у той день повідомляли лише про можливість «несприятливих природних явищ».

    Зазначається, шо в МНС назвали таке інформування людей про ураган «достатнім».

    У свою чергу директор Гідрометцентру Роман Вільфанд заявив, що прогноз погоди на 29 травня був точним і своєчасним.

    Нагадаємо, що жертвами урагану в Москві та Підмосков'ї 29 травня стали 14 осіб: у столиці РФ загинуло 11 людей, в області – троє. майже 170 осіб постраждали внаслідок урагану, 146 з них було госпіталізовано.

    2 червня в Москві випав мокрий сніг.

    Джерело: Радіо Свобода

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