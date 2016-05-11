У Росії хочуть штрафувати синоптиків за неточний прогноз

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Ураган у Москві

Під час урагану 29 травня у Москві та області більшість мешканців регіону не отримали від МНС смс-повідомлень

Глава Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії Володимир Пучков запропонував штрафувати посадових осіб підрозділів Росгідрометцентру за неточний або несвоєчасний прогноз погоди.

Зазначається, що під час урагану 29 травня у Москві та області більшість мешканців регіону не отримали від МНС смс-повідомлень про негоду та небезпеку.

У самому відомстві у той день повідомляли лише про можливість «несприятливих природних явищ».

Зазначається, шо в МНС назвали таке інформування людей про ураган «достатнім».

У свою чергу директор Гідрометцентру Роман Вільфанд заявив, що прогноз погоди на 29 травня був точним і своєчасним.

Нагадаємо, що жертвами урагану в Москві та Підмосков'ї 29 травня стали 14 осіб: у столиці РФ загинуло 11 людей, в області – троє. майже 170 осіб постраждали внаслідок урагану, 146 з них було госпіталізовано.

2 червня в Москві випав мокрий сніг.

Джерело: Радіо Свобода