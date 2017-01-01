Ураган у Москві: кількість загиблих і потерпілих зросла

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Ураган у Москві

Майже 170 осіб постраждали внаслідок урагану в Москві, 146 з них було госпіталізовано

Жертвами урагану в Москві та Підмосков'ї стали 14 осіб: у столиці РФ загинуло 11 людей, в області – троє. Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, передає РІА «Новости».

«На даний момент (9 ранку 30 травня. – Ред.) встановлено, що внаслідок ураганного вітру в Москві і Підмосков’ї 29 травня загалом загинуло 14 осіб: 11 – у Москві і троє – в Московській області», – сказала Петренко.

Керівник департаменту охорони здоров'я Москви Олексій Хрипун повідомив, що майже 170 осіб постраждали внаслідок урагану, 146 з них було госпіталізовано.

«Загалом по медичну допомогу звернулося 168 осіб, до 15 лікарень було доправлено 146 пацієнтів», – цитує Хрипуна ТАСС.

Наразі 108 потерпілих, у тому числі 22 дитини, залишаються в лікарнях.

Головний лікар Боткінської лікарні Олексій Шабунін повідомив, що в цьому лікувальному закладі перебуває вісім потерпілих від урагану, трьох з них було прооперовано за життєвими показниками.

«Троє людей залишаються в реанімації у тяжкому і стабільному стані, стан п'ятьох оцінюється як середнього ступеня тяжкості», – сказав Шабунін.

Раніше повідомлялося, що жертвами урагану стало 11 осіб. Через ураган температура повітря в Москві знизилася на 10 градусів – до 15 градусів.

Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.

Також внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу на території Кремля.