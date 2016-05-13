Росія хоче повернути світ у стан, де домінують «сфери впливу» – Байден

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Джо Байден

Віце-президент США впевнений, що Росія очолює рух, покликаний підірвати ліберальний міжнародний порядок

Віце-президент США Джозеф Байден, виступаючи в середу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, звинуватив Росію і низку інших держав у прагненні підірвати ліберальний міжнародний порядок.

«Я маю намір говорити відверто: цей рух головним чином очолює Росія», – сказав він.

При цьому Байден також згадав Китай і низку сил на Близькому Сході. «Їхня мета зрозуміла – обрушити міжнародний ліберальний порядок. Іншими словами, у Росії інше бачення майбутнього, якого вона домагається всюди», – зазначив віце-президент.

На думку Байдена, Росія хоче повернути світ у стан, де домінують «сфери впливу», а також «військова міць, корупція і криміналітет», причому слабші країни повинні погоджуватися зі своїм підлеглим становищем.

Він наголосив, що російське керівництво використовує всі засоби, щоб ліквідувати проект єдиної Європи і перевірити народи Заходу на міцність, використовуючи проблеми цих країн. Байден також повторив звинувачення Вашингтона на адресу Москви про втручання Росії в президентські вибори у США.

«З урахуванням великої кількості країн Європи, які планують провести вибори цього року, нам слід очікувати подальших спроб Росії втрутитися в демократичний процес. Це станеться знову, я вам обіцяю», – сказав Байден.

Віце-президент також попередив, що боротьба навколо цінностей західних країн триватиме, а США і Європа повинні «очолити боротьбу» за ці ідеали. Крім цього, він засудив протекціонізм, який, на думку Байдена, загрожує «повернути назад десятиліття прогресу».

Нагадаємо, що під час візиту до Києва Джо Байден, зокрема, заявив, що політичну частину Мінських угод буде виконано після того, як Росія припинить стріляти, та наполягав, що санкції проти РФ треба зберігати до виконання Мінських угод Росією.

У коментарі «Главкому» екс-міністр закордонних справ Леонід Кожара зазначив, що основна мета візиту віце-президента США в Україну полягала у передачі важливих меседжів українській стороні.

Джерело: Інтерфакс-Україна