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    У Росії поліція влаштувала облаву на учасників антивоєнного фестивалю

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    «Дезертир-фест» відбувався під лозунгом «Проти мілітаризму, капіталізму і фашизму!»

    У Москві (Росія) поліція перервала антивоєнний концерт «Дезертир-фест». Про це «ОВД-Інфо» розповів очевидець події.

    За його словами, поліція заблокувала вихід з підвалу, де проходив концерт, і оголосила про перевірку документів у присутніх.

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    На даний час поліція затримала щонайменше 60 людей, серед затриманих – координатор «Лівого блоку» Василь Кузьмін і активіст Володимир Журавльов.

    Всього, за даними видання, на концерті були близько 80 людей.

    «Дезертир-фест» відбувався під лозунгом «Проти мілітаризму, капіталізму і фашизму!». Його організатори виступають за скасування військового обов’язку.

    Джерело: Радіо Свобода
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