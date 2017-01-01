У Росії поліція влаштувала облаву на учасників антивоєнного фестивалю

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«Дезертир-фест» відбувався під лозунгом «Проти мілітаризму, капіталізму і фашизму!»

У Москві (Росія) поліція перервала антивоєнний концерт «Дезертир-фест». Про це «ОВД-Інфо» розповів очевидець події.

За його словами, поліція заблокувала вихід з підвалу, де проходив концерт, і оголосила про перевірку документів у присутніх.

На даний час поліція затримала щонайменше 60 людей, серед затриманих – координатор «Лівого блоку» Василь Кузьмін і активіст Володимир Журавльов.

Всього, за даними видання, на концерті були близько 80 людей.

«Дезертир-фест» відбувався під лозунгом «Проти мілітаризму, капіталізму і фашизму!». Його організатори виступають за скасування військового обов’язку.