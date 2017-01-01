Під час масових протестів в Росії прем’єр Медведєв катався на лижах

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Дмитро Медведєв

У відповідь на питання, як Медведєв провів день, політик написав: «Непогано, на лижах покатався»

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в день антикорупційних акцій протесту в РФ катався на лижах. Про це він написав у своїй сторінці в Instragram під постом двотижневої давності.

У відповідь на питання користувача під ім'ям ispiridonoff про те, як прем'єр-міністр провів день, через чотири години той написав: «Непогано, на лижах покатався», зазначає «Дождь», наводячи скріншот відповіді Медведєва.

Нагадаємо, у неділю в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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