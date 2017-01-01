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    Кількість затриманих на антикорупційних мітингах в Москві зросла до тисячі осіб

    • Сьогодні, 04:15
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    Затримання активістки в Москві
    Затримання активістки в Москві

    Наразі ще не всіх затриманих активістів відпустили з райвідділків поліції

    Кількість затриманих на антикорупційних мітингах у Москві, за уточненими даними, сягнула 1 тисячі 30 осіб.

    Про це повідомляє «ОВД-Инфо».

    Видання зазначає, що затриманих розвозили по 51 відділенню поліції. На даний момент ще не всі затримані відпущені з райвідділків.

    Тих, кого вже відпустили, в поліції оформили за статтею 20.2 КоАП (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

    Санкція статті передбачає штраф до 20 тисяч рублів.

    Нагадаємо, у неділю в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції. В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

    Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

    Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

    За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

    «Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео.

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