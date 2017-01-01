Кількість затриманих на антикорупційних мітингах в Москві зросла до тисячі осіб

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Затримання активістки в Москві

Наразі ще не всіх затриманих активістів відпустили з райвідділків поліції

Кількість затриманих на антикорупційних мітингах у Москві, за уточненими даними, сягнула 1 тисячі 30 осіб.

Про це повідомляє «ОВД-Инфо».

Видання зазначає, що затриманих розвозили по 51 відділенню поліції. На даний момент ще не всі затримані відпущені з райвідділків.

Тих, кого вже відпустили, в поліції оформили за статтею 20.2 КоАП (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

Санкція статті передбачає штраф до 20 тисяч рублів.

Более 1000 человек были задержаны в Москве: последние данные ОВД-Инфо: https://t.co/x8CXv0CJrf — ОВД-Инфо (@OvdInfo) 27 березня 2017 р.

Нагадаємо, у неділю в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції. В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

«Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео.

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