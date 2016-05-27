Поки в Україні істерика через блокування Вконтакте, Кремль уже три роки блокує провідні українські сайти

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Інформаційна війна

Країна-агресор блокує доступ до незалежного українського інформаційного ресурсу

У російському місті Архангельськ інтернет-провайдер «АТК» блокує доступ на сайту «Главком». Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив колишній директор видавничо-поліграфічного центру Північного (Арктичного) федерального університету імені Ломоносова, а нині незалежний аналітик Андрій Чураков.

«Мы приносим свои извенения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен», ідеться в повідомлені, яке з'являється замість сторінки українського сайту, яку намагається відкрити користувач.

Серед можливих причин заборони доступу до сторінки називаються рішення суду, або інші підстави, встановлені законодавством Російської Федерації. Між тим, як повідомляють інші читачі «Главкома» з Росії, український ресурс таки доступний для користування в деяких регіонах, зокрема у Москві.

В Росії на сьогодні заблоковано доступ до сотень українських сайтів. РФ блокує ресурси, не повідомляючи про це, написав у себе на сторінці у Facebook російський опозиціонер Костянтин Боровий. «На сьогоднішній день Роскомнагляд закрив у РФ понад 5 000 000 інтернет-ресурсів. Мовчки. Українських серед них – сотні», – зазначив він.

У 2014 році в Росії уже блокували сайт «Главкома» нібито за сприяння сепаратизму у РФ та зазіханням на територіальну цілісність РФ. Від українського видання російська влада вимагала видалити новину про «Марш за федералізацію Сибіру». Німецький хостер, який обслуговував «Главком», повідомив, що готовий виконати вимогу російської влади, яка зажадала від видання видалити інформацію про сепаратизм в самій Росії. Тоді у ситуацію втрутилися український омбудсмен і МВС.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній. Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати. Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.