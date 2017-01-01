У російській верхівці почалося змагання за право стати наступником Путіна, - Financial Times

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Володимир Путін

Впливові особи в Кремлі рознервувались: що буде далі, коли Путін піде?

Через більш ніж 17 років, що минули з тих пір, як Володимир Путін став президентом РФ, авторитарна система, яку він побудував, проявляє ознаки внутрішньої корозії. Невпевненість з приводу того, що буде далі, розбурхує амбіції і провокує штовханину серед впливових осіб в Кремлі і по всій Росії, пише Financial Times.

«Все стабільно, тому що всі знають, що він піде на ще один термін і, звичайно, переможе, - сказав колишній високопоставлений чиновник з тісними зв'язками з адміністрацією Путіна. - Але все нестабільно, тому що на ньому все тримається».

За словами джерела, на яке посилається видання, наступник повинен бути підготовлений або Путін повинен «зробити, як Єльцин» - тобто випробувати потенційних наступників на посаді прем'єр-міністрів.

«Дмитро Медведєв, нинішній прем'єр-міністр РФ, роками був надійним соратником Путіна. Вважається, що президент обіцяв йому, що він залишиться на посаді до 2018 року. Однак його позиція виглядає вразливою. Навальний зібрав учасників березневих протестів за допомогою відеоролика, в якому Медведєв звинувачується в створенні імперії через цію», - нагадує видання.

У статті йдеться, що прем'єр-міністр РФ заперечує ці звинувачення, проте фокус на ньому «робить більш імовірним те, що Медведєву доведеться піти», говорить Тетяна Станова, політичний аналітик Центру політичних технологій (Москва).

«Один екстремальний приклад непорозумінь серед близьких до Путіна людей має місце в Чечні, республіці на Північному Кавказі. Там розмови про продаж місцевого бізнесу «Роснефти» місцевому уряду налаштували Ігоря Сечіна, задиркуватого генерального директора цієї державної нафтової компанії, проти Рамзана Кадирова, войовничого лідера регіону, - йдеться у статті. - Кадиров відмовився платити суму, яка, за словами «Роснефти», є вартістю її бізнесу».

«Він лякає хлопець, але і Ігор Іванович теж, - сказав, маючи на увазі Сечіна, людина, обізнана про переговори. - Ігор Іванович - не той хлопець, який буде лякатися слів Кадирова».

«Ще одна особа, близька до «Роснеафти», сказала, що зіткнення досягло такої ескалації, що з'явилася необхідність розслідувати, чи немає «чеченського сліду» в нещодавньому теракті в Санкт-Петербурзі, через який загинули 14 осіб (сьогодні число жертв теракту зросла до 15, - Ред.).