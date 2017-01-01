Ображений на Трампа Путін порівняв союзників США з китайськими болванчиками

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Глава РФ обурений: каже, США порушили міжнародне право

Президент Росії Володимир Путін звинуватив союзників Сполучених Штатів в бездумної підтримки ракетного удару по сирійській авіабазі. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Мир 24».

«Як відреагували союзники по НАТО? Всі кивають, як китайські болванчики, не аналізуючи нічого, що відбувається. Де докази застосування сирійськими військами хімічної зброї? Немає. А порушення міжнародного права є. Це очевидний факт», - заявив Путін, коментуючи ракетний удар США.

Глава РФ підкреслив, що докази застосування сирійськими військами хімічної зброї не представлені. Однак наявне порушення міжнародного права, оскільки «удар по суверенній країні було завдано без санкцій Ради Безпеки ООН».

Путін також порівняв те, що відбувається в Сирії з подіями 2003 року в Афганістані, коли для введення військ в цю близькосхідну країну був використаний надуманий привід. «Країна зруйнована, до речі, саме після цього почалося бурхливе зростання терористичних різних організацій, рухів, виникла ІДІЛ та ж сама, інші організації. Все це знають, всі це розуміють, але знову наступають на ті ж самі граблі», - уклав Путін.

Нагадаємо, після удару американських «Томагавків» по сирійській авіабазі пропагандистські медіа Кремля, очевидно, отримали нову методичку, ключовий пункт якої – висвітлення роботи президента США Дональда Трампа у негативному ключі. Однак нинішня хвиля псування іміджу Трампа у російських медіа вийшла гостро істеричною: складається враження, що кампанія не продумана, як зазвичай, а радше спонтанна.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп у ніч проти 7 квітнявіддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари було спрямовано проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.