У Румунії не припиняються мітинги: люди вимагають відставки уряду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередніми даними, в антиурядовому мітингу в Бухаресті беруть участь понад 75 тисяч громадян

Багатотисячні антиурядові акції протесту в Румунії тривають, незважаючи на скасування урядових постанов про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство. Учасники протестів продовжують стояти у столиці країни та інших містах, вимагаючи відставки нині чинного уряду Румунії під керівництвом Гриндяну.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

За словами румунських кореспондентів, багатотисячні антиурядові акції у Румунії тривають. Мітингувальники заявляють, що недовіряють урядові країни під керівництвом прем’єра-міністра Соріна Гріндяну.

«Ми не здамося, ми більше не маємо довіри до уряду», - звучить основне гасло протесту, яке вивішали на електронному банері учасники акції перед будівлею уряду Румунії.

За попередніми даними, в антиурядовому мітингу в Бухаресті беруть участь понад 500 тисяч громадян. Аналогічні заходи відбуваються й у великих містах країни – Клужі, Тімішоарі, Бистриці, Яссах та інших. Всього в акціях протесту по всій країні очікується участь близько 500 тисяч громадян. Це найбільші антиурядові маніфестації з часів падіння комуністичного режиму в Румунії у грудні 1989 року.

Слід наголосити, що учасниками мітингу у столиці країни Бухаресті на даний час є більше, ніж 75 тисяч громадян. Такі заходи, спрямовані проти чинного уряду, проходять й у інших містах Румунії – Тімішоарі, Бистриці, Яссах, Клужі та інших. Цьогорічні маніфестації є найбільшими за останніх 28 років від часів падіння в країні комуністичного ладу.

Зауважимо, що лідери Європейського Союзу дуже занепокоєнні такою ситуацією в Румунії. Вони закликали владу ні в якому разі не послаблювати боротьбу з корупцією.