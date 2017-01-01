У Савченко назвали брехнею заяву нардепа від БПП про зрадницькі заклики до військових

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Віра Савченко зазначила, що про свої поїздки в зону АТО вони звітують у Facebook

Віра Савченко спростовує слова народного депутата Тетяни Ричкової на адресу Надії Савченко про те, що та нібито закликала військових на Донбасі залишити свої позиції й піти на Київ.

«От те, що Ричкова заявляла - це відверта брехня, я перепрошую за слово», – сказала Віра Савченко «Українській правді».

Вона зазначила, що вони із сестрою 20 лютого були в Авдіївці. Також, за словами Віри Савченко, вони зустрічалися із бійцями «Айдару», оскільки «у них там є давні друзі». Як зауважила Віра Савченко, вони їздять до бійців, «щоб підбадьорити їх».

«Надія не той депутат, який може завезти хлопцям вагон дорогезних тепловізорів чи ще щось. Але принаймні спілкування дуже позитивне, і я бачу у хлопців дуже позитивний настрій», - сказала Віра Савченко.

Вона спростувала заяви про те, що Савченко під час спілкування з бійцями закликала їх залишити позиції та йти на Київ. На думку Віри Савченко, проти її сестри ведеться інформаційна кампанія: «Це далі вкиди, щоб знищити Надю. Вони закидали їй зраду державі, не вийшло. Тепер ось підбурювання до дезертирства».

Раніше повідомлялося, що глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

Нагадаємо, народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

За даними російських ЗМІ, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.