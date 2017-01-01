У СБУ назвали можливі причини замаху на нардепа

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Служба безпеки України

Грицак не називає ім’я нардепа, але каже, що це – чоловік

За попередньою інформацією, замах на життя народного депутата готувався через його громадську чи державну діяльність.

Про це на брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє «Укрінформ».

«Проаналізувавши усі ті матеріали, які у нас були - замах готувався у зв'язку з його громадською чи державною діяльністю», - відповів Грицак на запитання, якою була причина замаху.

Водночас голова СБУ відмовився назвати ім'я народного депутата, на якого готувався замах, сказавши лише, що це - чоловік.

«Я не можу розголосити ім'я цього депутата, оскільки він є учасником кримінального судочинства і силами Служби безпеки України здійснюються заходи з забезпечення його особистої безпеки», - заявив він.

За словами Грицака, дані щодо імені народного депутата можуть бути розголошені лише за його згодою, однак поки він такої згоди не дав.

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла спробі замаху на життя народного депутата України, яка планувалася і координувалася з території Росії.

Безпосереднім координатором замаху був уродженець РФ, колишній мешканець Харківської області, який після вторгнення російських військ на Донбас вступив в ряди незаконних збройних формувань «ЛНР». Під безпосереднім керівництвом спецслужб РФ він здійснював підготовку та координацію діяльності диверсійно-розвідувальних груп на лінії розмежування, зараз перебуває у місті Бєлгород (РФ).

Для виконання злочину ним були підібрані двоє громадян України. Один з них уродженець Донецької області, раніше тричі засуджений, інший - уродженець АР Крим, раніше двічі засуджений. Обидва відбували покарання на території тимчасово окупованої АР Крим.

У результаті спецоперації учора ввечері у Києві безпосередні виконавці були затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата України.