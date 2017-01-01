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    СБУ скасувала заборону на в’їзд в Україну меру Перемишля

    • Сьогодні, 16:14
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    <span>Мер Перемишля Роберт Хома&nbsp;</span>
    Мер Перемишля Роберт Хома 

    Українська сторона позитивно сприйняла оцінку мера Перемишля, яку він публічно надав антиукраїнським маршам у місті

    Служба безпеки України прийняла рішення про скасування заборони на в’їзд в Україну меру польського міста Перемишля Роберту Хомі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

    Вона зазначила, що рішення про заборону чи скасування заборони на в’їзд до України будь-якої особи приймається з урахуванням комбінації безпекових та міжнародних чинників. «Саме під цим кутом Служба безпеки України аналізує ситуацію щодо осіб, яким забороняється в’їзд до нашої держави, і перебуває у постійному контакті з Міністерством закордонних справ України», - сказала Гітлянська.
    Вона повідомила, що українська сторона позитивно сприйняла оцінку мера Перемишля, яку він публічно надав антиукраїнським маршам у місті. «Саме тому Служба прийняла відповідальне рішення про скасування заборони на в’їзд в Україну меру польського міста Перемишля Роберту Хомі», - пояснила речниця СБУ.

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    Вона додала, що заборону в’їзду меру Перемишля активно намагалася використати «третя» сторона для внесення розколу у стосунки між Україною та Польщею.
    «Впевнені, що ця ситуація не зашкодить розвитку двосторонніх стосунків з братнім польським народом», - підкреслила Гітлянська.

    Нагадаємо, мер польського Перемишля заявив, що його не впустили на територію України

    У Службі безпеки України підтвердили, що меру Перемишля Роберту Хомі заборонено в'їзд до України на 5 років.

    У Польщі заявили, що не уявляють подальшої співпраці із Україною, якщо не буде скасовано заборону на в’їзд для мера Перемишля.

    Як повідомлялося, 10 грудня 2016 року у польському Перемишлі на «Марші орлят перемишльських і львівських» під патронатом мера учасники біля будівлі Українського народного центру скандували: «Смерть українцям!».

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