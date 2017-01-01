У Білому домі підтвердили: зять Трампа розповість у Сенаті про зв'язки з Росією

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Кушнер разом колишнім радником Трампа з Флінном зустрічалися з російським послом у США

Комісії Сенату цікавлять зв'язки між співробітниками передвиборного штабу Трампа та російськими офіційними особами

Старший радник президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер погодився дати свідчення сенатської комісії, що розслідує факти передбачуваного втручання Росії в американську виборчу кампанію. Заплановану зустріч з Кушнером підтвердили джерела в комітеті з розвідки Сенату і в адміністрації президента США.

«Під час виборчої кампанії і перехідного періоду Джаред Кушнер був головним відповідальним за контакти з іноземними урядами і іноземними чиновниками. З урахуванням цього він добровільно зголосився виступити в очолюваному Річардом Берром сенатському комітеті, але час зустрічі ще не встановлено», - повідомив телеканалу CNN представник Білого дому.

Комісії Сенату цікавлять зв'язку між співробітниками передвиборного штабу Трампа та російськими офіційними особами.

Раніше в Білому домі визнали, що Кушнер разом колишнім радником Трампа з національної безпеки Майклом Флінном зустрічалися з російським послом у США Сергієм Кисляком. Зустріч відбулася в нью-йоркській вежі Trump Tower в грудні минулого року, ще до офіційного вступу Кушнера в посаду.

Для Майкла Флінна бесіди з російським послом обернулися гучним скандалом, в результаті Флінн подав у відставку.

В понеділок газета New York Times повідомила, що сенатська комісія має намір допитати Кушнера з метою з'ясувати, яку роль він грав в організації зустрічей між радниками Трампа та російським послом Кисляком, а також з іншими іноземними лідерами.

Крім того, за інформацією NYT, Кушнер за наполяганням Кисляка особисто провів неофіційну зустріч з главою російського Зовнішекономбанку Сергієм Горьковым.

Офіційний представник Білого дому в понеділок підтвердив, що Кушнер дійсно зустрічався з Горьковым, а також, що Кушнер делегував одного з своїх помічників на ще одну зустріч з Кисляком.

Нагадаємо, Сенат США допитає зятя Трампа про його зустріч із главою російського «Внешэкономбанка».