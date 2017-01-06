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    У Севастополі затримали чоловіка, який намагався спалити прапор РФ

    • 6 Сiчня, 20:15
    • Розсилка
    Російський прапор
    Російський прапор

    Чоловік чинив активний спротив поліції, відбивався і намагався вирватися

    У центрі Севастополя невідомий чоловік намагався спалити російський прапор, але був затриманий співробітниками приватного охоронного підприємства.

    Про це повідомляють «РІА Новості».

    «Поліцейські, які прибули на місце події до Артилерійської бухти, зіткнулися з активним опором. Невідомий, продовжуючи викрикувати образи, завдав кілька ударів поліцейському, після чого став вириватися від охоронців і правоохоронців», - йдеться в повідомленні.

    За словами анонімного джерела в поліції Севастополя, з подібною агресивною поведінкою правоохоронці за 2,5 року зіткнулися вперше.

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    «Це був цілий потік образ, від чоловіка йшов сильний запах спиртного, але п'яним назвати його було не можна», - сказав співрозмовник агентства.

    Нагадаємо, анексія Криму відбулася в березні 2014 р. після проведення «референдуму», який не визнали ні в Україні, ні в світі.

    Після встановлення контролю над Кримом російською окупаційною владою на півострові погіршилася ситуація з правами людини, що констатують не лише українські омбудсмени, але також міжнародні організації, зокрема ПАРЄ.

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