У Севастополі затримали чоловіка, який намагався спалити прапор РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський прапор

Чоловік чинив активний спротив поліції, відбивався і намагався вирватися

У центрі Севастополя невідомий чоловік намагався спалити російський прапор, але був затриманий співробітниками приватного охоронного підприємства.

Про це повідомляють «РІА Новості».

«Поліцейські, які прибули на місце події до Артилерійської бухти, зіткнулися з активним опором. Невідомий, продовжуючи викрикувати образи, завдав кілька ударів поліцейському, після чого став вириватися від охоронців і правоохоронців», - йдеться в повідомленні.

За словами анонімного джерела в поліції Севастополя, з подібною агресивною поведінкою правоохоронці за 2,5 року зіткнулися вперше.

«Це був цілий потік образ, від чоловіка йшов сильний запах спиртного, але п'яним назвати його було не можна», - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, анексія Криму відбулася в березні 2014 р. після проведення «референдуму», який не визнали ні в Україні, ні в світі.

Після встановлення контролю над Кримом російською окупаційною владою на півострові погіршилася ситуація з правами людини, що констатують не лише українські омбудсмени, але також міжнародні організації, зокрема ПАРЄ.