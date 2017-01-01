У Сімферополь заїхала колона російської військової техніки
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Військова техніка на вулицях Сімферополя
Військові завезли в місто як мінімум п'ять БТРів і не менше десятка вантажівок
У місто Сіміферополь в окупованому Криму заїхала колона російської військової техніки, в якій було як мінімум п'ять бронетранспортерів і не менше десятка вантажних машин.
Про це повідомляє Центр інформації про права людини в Криму.
«Військових супроводжували машини ДАІ, вимагаючи від автомобілістів звільнити ліву смугу руху», - зазначається в повідомленні.
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Як повідомляє журналіст Центру інформації, колона заїхала з боку траси на Миколаївку і проїхала по вулиці Героїв Сталінграда через багатонаселений спальний район.