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    У Сімферополь заїхала колона російської військової техніки

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    Військова техніка на вулицях Сімферополя
    Військова техніка на вулицях Сімферополя

    Військові завезли в місто як мінімум п'ять БТРів і не менше десятка вантажівок

    У місто Сіміферополь в окупованому Криму заїхала колона російської військової техніки, в якій було як мінімум п'ять бронетранспортерів і не менше десятка вантажних машин.

    Про це повідомляє Центр інформації про права людини в Криму.

    «Військових супроводжували машини ДАІ, вимагаючи від автомобілістів звільнити ліву смугу руху», - зазначається в повідомленні.

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    Як повідомляє журналіст Центру інформації, колона заїхала з боку траси на Миколаївку і проїхала по вулиці Героїв Сталінграда через багатонаселений спальний район.

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    У Сімферополь заїхала колона російської військової техніки
    У Сімферополь заїхала колона російської військової техніки
    У Сімферополь заїхала колона російської військової техніки
    У Сімферополь заїхала колона російської військової техніки
    У Сімферополь заїхала колона російської військової техніки

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