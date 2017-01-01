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    У Сомалі на фугасі терористів підірвались вісім військових

    • Сьогодні, 20:24
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    Солдати армії Сомалі
    Фото: AP
    Солдати армії Сомалі

    Внаслідок вибуху ще троє військовослужбовців отримали поранення

    У сомалійському штаті Пунтланд екстремісти терористичного угруповання «Аль-Шабаб» підірвали на фугасі вісьмох військовослужбовців. Про це повідомляє АР.

    «Внаслідок вибуху фугаса у віддаленому містечку в напівавтономному сомалійському штаті Пунтланд загинули вісім військовослужбовців, ще троє отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що вибух був спеціально направлений на військовий конвой у Гальгаді.

    Екстремістське угруповання «Аль-Шабаб» взяло на себе відповідальність за вибух.

    Як відомо, сомалійські сили безпеки у цьому регіоні ведуть боротьбу з терористами «Ісламської держави».

    Джерело: Укрінформ

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