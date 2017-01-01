У Сомалі на фугасі терористів підірвались вісім військових

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Фото: AP Солдати армії Сомалі

Внаслідок вибуху ще троє військовослужбовців отримали поранення

У сомалійському штаті Пунтланд екстремісти терористичного угруповання «Аль-Шабаб» підірвали на фугасі вісьмох військовослужбовців. Про це повідомляє АР.

«Внаслідок вибуху фугаса у віддаленому містечку в напівавтономному сомалійському штаті Пунтланд загинули вісім військовослужбовців, ще троє отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибух був спеціально направлений на військовий конвой у Гальгаді.

Екстремістське угруповання «Аль-Шабаб» взяло на себе відповідальність за вибух.

Як відомо, сомалійські сили безпеки у цьому регіоні ведуть боротьбу з терористами «Ісламської держави».

Джерело: Укрінформ