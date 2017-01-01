У «справі Мартиненка» НАБУ показово повторно затримало Журила – адвокат

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Співробітники НАБУ

У четвер ввечері НАБУ затримало в.о. голови правління «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» Руслана Журила прямо на порозі САП

Прагнучи забезпечити ефектну «телекартинку», НАБУ за командою директора бюро Артема Ситника почало по другому колу хапати людей у так званій справі Східного ГЗК. Про це написав у Фейсбук адвокат Ігор Черезов, коментуючи затримання детективами Національного антикорупційного бюро України в четвер, крім екс-нардепа Миколи Мартиненка, також колишнього в.о. голови правління «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» Руслана Журила.

«Гучні справи НАБУ будуються за однією піар-схемою: завивання грантоїдів, типу Шабуніна або Лещенка, затримання, гучні звинувачення, гонитва навипередки зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, хто перший повідомить у Facebook, суддя Бобровник, - брифінги і рапорти про успіхи, ну і потім неминуче, ганебне повідомлення про те, що справи розвалюються. Але! Винен в цьому винятково суд», - заявив адвокат.

«Спочатку НАБУ радісно затримує Миколи Мартиненка, який про своє фігурування у справі по «Східному ГЗК» вперше почув учора. Однак однієї людини для телекартинки виявилося замало. Та й Мартиненко нікуди не тікав і не дав НАБУ можливості продемонструвати всю міць спецназу в тактичних шкарпетках», - зазначає Черезов.

«Тому НАБУ по команді директора бюро Ситника почало хапати інших людей, причому по другому колу (буде, напевно, і по третьому). Мета - прив'язати їх до «справи Східного ГЗК». Вчора ввечері НАБУ затримало в.о. голови правління «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» Руслана Журила. Причому прямо на порозі САП», - пише адвокат.

Більше того, за словами Черезова, НАБУ на допиті звинувачує Журила в тому, що він нібито таємно намагався укласти з САП «угоду зі слідством» (що теоретично передбачено законодавством) у «справі ОГХК», де він є підозрюваним.

«Тобто, ця справа, на думку НАБУ, могла остаточно завалитися, тому треба було швидко навісити на Журила щось нове. НАБУ обізвало Руслана Журило організатором «схем по Східному ГЗК» і вчора ввечері ... з миром відпустило його додому. А саме цілу ніч пихтіло і намагалося сфабрикувати обвинувачення», - іронізує захисник.

На його думку, «немає жодних економічних чи юридичних підстав говорити про будь-які збитки для держави. Є всі підстави говорити про використання НАБУ в особистих цілях».

«Якби НАБУ справді діяло в інтересах України, то зробило би все можливе для укладення Журилом угоди зі слідством і поповнення держбюджету, адже угода передбачає обов'язкову компенсацію. А так у НАБУ просто злякалися, що САП пропіариться на угоді зі слідством, і вирішило терміново затримати Миколу Мартиненка», - робить висновок адвокат.

Раніше Ігор Черезов продемонстрував за допомогою фото, що ще о третій годині ночі 21 квітня НАБУ не підготувало жодних документів у справі Миколи Мартиненка.

21 квітня Солом'янський райсуд Києва обере запобіжний захід Миколі Мартиненку. Як і прогнозував його захист, справу розглядатиме скандальний суддя Олександр Бобровник, якого він називає підконтрольним НАБУ і який раніше ухвалював усі рішення в інтересах бюро.

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