У справі про держзраду Януковича допитали Авакова, - ГПУ

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Важливі покази дав міністр внутрішніх справ Аваков, зазначив Луценко

У кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича слідчі допитали 32 свідків, в тому числі днями дав свідчення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1» Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«За цей час ми допитали 32 свідки, які дають вичерпну картину про те, як Янукович здійснював державну зраду. Важливі покази дав міністр внутрішніх справ Аваков. Позавчорашній його допит, якому він видає розписку Януковича про те, що він відмовляється від державної охорони станом від 24 лютого 2014 року. Це повністю спростовує всю його брехню у зверненні до Путіна про те, що на території Криму комусь хтось загрожує», - розповів генпрокурор.

Луценко наголосив, що особистий підпис Януковича, приведений міністру внутрішніх справ А.Авакову, свідчить, що він втік з Києва і прийняв рішення перейти на біг ворога — Російської Федерації.

Також, за словами Генпрокурора, слідчі допитали двох депутатів Держдуми РФ.

«Вони свідчать про те, що механізм введення військ Російської Федерації на територію України був запущений Кремлем ще у грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва» — сказав він.

«Під час візиту Суркова у Крим у грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення», — додав Генпрокурор.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення щодо Віктора Януковича заочного розслідування по справі про державну зраду.

Раніше суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.



