У США комік пожартував про оральний секс Трампа і Путіна. Буде розслідування

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Скріншот відео з грубим жартом Стівен Кольбер

Стівен Кольбер у своєму шоу дозволив собі грубий жарт на адресу американського президента

Федеральна комісія із зв'язку США (FCC) має намір почати розслідування відносно американського коміка Стівена Кольбера через його жарти щодо президента Дональда Трампа.

Голова комісії Аджіт Пай повідомив, що комісія отримала кілька скарг на монолог Кольбера, який деякі телеглядачі назвали гомофобним. У ньому Кольбер дозволив собі ряд грубих жартів із сексуальним підтекстом щодо Трампа і його російського колеги Володимира Путіна. В Twitter став популярним хештег #FireColbert ( "Звільнити Кольбера").

"Ми отримали ряд скарг, - сказав Пай. - Ми будемо, як завжди, дотримуватися стандартних процедур, розглянемо і зважимо всі факти і застосуємо законодавство справедливо і в повній мірі".

FCC - це урядове агентство, що регулює роботу радіо- і телевізійних мовників. Програма Кольбера на телеканалі CBS вийшла в ефір минулого понеділка. Якщо комісія визнає жарти Кольбера неетичними, телеканал може бути оштрафований.

Визначення непристойності того чи іншого контенту з точки зору комісії є досить широким і виходить з "опису сексуальної поведінки в явно образливому для глядачів тоні". Однак Кольбер може уникнути штрафу на тій підставі, що його програма виходить пізно ввечері і не призначена для дітей.

На сайті комісії йдеться, що вона не розглядає зміст програм, що виходять в ефір після 23.00 за місцевим часом, з метою захисту права дорослих на свободу слова.

Багато телеглядачів встали на захист Кольбера, заявляючи, що президент сам вдавався до непристойних виразів, в тому числі в бесіді з телеведучим Біллі Бушем, коли Трамп хвалився тим, що приставав до заміжньої жінки.

Колишній губернатор штату і учасник президентської передвиборної кампанії республіканець Майк Хакабі заявив, що Кольбера повинна захищати Перша поправка до американської конституції, яка гарантує свободу слова.

Зазначимо, що запис монологу коміка, де містяться образи на адресу президента США Дональда Трампа, подивились вже більше 6 мільйонів раз. Кількість лайків значно переважає кількість дізлайків.

Джерело: BBC