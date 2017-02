У США помер відомий композитор Девід Аксельрод

Чоловік пішов з життя на 84-му році

Відомий американський композитор і продюсер Девід Аксельрод помер на 84-му році життя. Свою популярність він отримав, як перший музикант, який почав змішувати різні стилі: джаз, ритм-н-блюз, рок. Про смерть музиканта повідомляє The Guardian.

Семпли композицій Аксельрода використовували у своїх роботах репери Ліл Уейн, Wu-Tang Clan та DJ Shadow. Чоловік справив великий вплив на розвиток сучасної музики, особливо на такий напрямок, як хіп-хоп.

So honored to have known you David, you are a bonafide hero to an entire generation of hip-hop kids and musical dreamers. Miss you Axe!!!