У США помер відомий композитор Девід Аксельрод

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Девід Аскельрод

Чоловік пішов з життя на 84-му році

Відомий американський композитор і продюсер Девід Аксельрод помер на 84-му році життя. Свою популярність він отримав, як перший музикант, який почав змішувати різні стилі: джаз, ритм-н-блюз, рок. Про смерть музиканта повідомляє The Guardian.

Семпли композицій Аксельрода використовували у своїх роботах репери Ліл Уейн, Wu-Tang Clan та DJ Shadow. Чоловік справив великий вплив на розвиток сучасної музики, особливо на такий напрямок, як хіп-хоп.

So honored to have known you David, you are a bonafide hero to an entire generation of hip-hop kids and musical dreamers. Miss you Axe!!! — DJ Shadow (@djshadow) 6 лютого 2017 р.

«Велика честь була знати тебе, Девіде, ти самовідданий герой для цілого покоління любителів хіп-хопу і музичних мрійників. Сумую, Акс!», - написав у Twitter DJ Shadow.

Свій перший альбом Девід Аксельрод створив в 1959 році. Збірник композицій саксофоніста Гарольда Ленда називався «The Fox». Платівка «Song of Innocence» стала дебютною у творчості Аксельрода. Третій альбом під назвою «Earth Rote» вже користувався великою популярністю», так як співак зачіпав теми екології та захисту навколишнього середовища.