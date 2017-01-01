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    Макрон запросив до Франції вчених, яких не влаштовує політика Трампа

    • Сьогодні, 09:15
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    Емануель Макрон
    Емануель Макрон

    Кандидат на пост президента зазначив, що закликає науковців із США, які борються з «мракобіссям» на батьківщині, стати частиною наукової спільноти Франції

    Кандидат на пост президента Франції Еммануель Макрон закликав дослідників, академіків і підприємців із США, які мають проблеми з новою адміністрацією президента Дональда Трампа, переїхати до Франції. Про це пише Економіст.

    Колишній міністр економіки і на сьогодні фаворит передвиборної гонки звернувся до вчених, які займаються проблемою кліматичних змін, дослідженням джерел відновлюваної енергії і питаннями охорони здоров'я, яких не влаштовує і хвилює нова політична верхівка США, пропонуючи шукати прихистку за Атлантикою.

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    Як повідомлялось раніше, наукове співтовариство США вже висловило думку, що своїми діями президент Дональд Трамп намагається перешкодити дослідницькій діяльності в галузі кліматичних змін та інших сферах науки. Дослідники з Агентства захисту навколишнього середовища США, НАСА та інших бюро відзначають, що введені новою адміністрацією Білого Дому обмеження фактично є цензурою.

    Макрон, уникаючи згадувати на ім'я президента Дональда Трампа, зазначив, що закликає вчених і підприємців із США, які борються з «мракобіссям» на батьківщині, стати частиною наукової спільноти Франції, яку він хоче зробити передовою країною в області інновацій і розвитку. Він також пообіцяв у своїй промові не будувати мури, запевнивши, що в його політичній програмі немає таких пунктів і запитавши, чи пам'ятає його аудиторія «Лінію Мажіно».

     

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