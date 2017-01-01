У Стамбулі протестують проти результатів референдуму: люди б’ють у каструлі
- Сьогодні, 00:46
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До акції протесту приєдналися щонайменше 4 райони містаМешканці кількох районів найбільшого турецького міста Стамбула на знак протесту на результати референдуму за розширення повноважень президента країни почали бити у каструлі та сковорідки.
Про це повідомляє Reuters.
За словами свідків, до акції протесту приєдналися щонайменше 4 райони міста.
Зазначимо, що голова виборчої комісії підтвердив перевагу голосів за Ердогана і розширення президентських повноважень.
Зазначимо, що на референдумі за попередньою інформацією, кількість тих, хто проголосував за розширення повноважень президента, майже на 3% випереджає противників реформи.
Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.
Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.
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