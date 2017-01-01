У Стамбулі протестують проти результатів референдуму: люди б’ють у каструлі

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Після підрахунку 99, 9 % бюлетенів 51,3% громадян схвалили збільшення повноважень Ердогана

До акції протесту приєдналися щонайменше 4 райони міста

Мешканці кількох районів найбільшого турецького міста Стамбула на знак протесту на результати референдуму за розширення повноважень президента країни почали бити у каструлі та сковорідки.

Про це повідомляє Reuters.

За словами свідків, до акції протесту приєдналися щонайменше 4 райони міста.

Зазначимо, що голова виборчої комісії підтвердив перевагу голосів за Ердогана і розширення президентських повноважень.

Зазначимо, що на референдумі за попередньою інформацією, кількість тих, хто проголосував за розширення повноважень президента, майже на 3% випереджає противників реформи.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

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