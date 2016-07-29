У столичному повітрі виявили підвищений рівень шкідливих речовин

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Забруднення атмосфери міста протягом тижня залишалось підвищеним, особливо в місцях поблизу великих автомагістралей

У Києві з 14 по 20 лютого відмічено деяке перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом діоксиду азоту та формальдегіду.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними стаціонарних постів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії з 14 по 20 лютого у Києві відмічено деяке перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом: пилу - у 1,0-1,3 рази на Бессарабській площі, вул.Каунаській та проспекті Перемоги: оксиду вуглицю - у 1,2-1,7 рази на площах Перемоги, Бессарабській, Деміївській, проспектах Перемоги та Оболонському, вулицях Скляренка, Довженка, Каунаській; діоксиду азоту - у 2,0-3,9 рази майже на усіх постах спостережень; формальдегіду - у 1,3-2,1 рази майже на усіх постах спостережень.

Забруднення атмосфери міста протягом тижня залишалось підвищеним, особливо в місцях поблизу великих автомагістралей (Бессарабська площа, Деміївська площа - Центральний автовокзал, вул.Довженка - поблизу метро Шулявка, вулиця Каунаська, проспект Перемоги - поблизу метро Святошин, Оболонський проспект).

Підвищення вмісту усіх забруднювальних речовин відмічалось 17-18 лютого.

У обсерваторії зазначили, що починаючи з 21 лютого завдяки зростанню швидкості вітру та випадінню опадів, погодні умови сприяють розсіюванню шкідливих домішок у наступні дні, що призведе до зменшення забруднення повітря у столиці.