У Києві та області оголошено штормове попередження
- Сьогодні, 09:28
-
Розсилка
Сильний вітер
Рятувальники попереджають про можливі падіння дерев та рекламних щитів
У вівторок, 21 лютого, вдень в місті Києві та області пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє ДСНС з посилання на дані Укргідромецентру.
Читайте також
ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.
«Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження», - попереджають рятувальники.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні очікується дощова погода.