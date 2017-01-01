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    У Києві та області оголошено штормове попередження

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    Сильний вітер 

    Рятувальники попереджають про можливі падіння дерев та рекламних щитів

    У вівторок, 21 лютого, вдень в місті Києві та області пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє ДСНС з посилання на дані Укргідромецентру.

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    «Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження», - попереджають рятувальники.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні очікується дощова погода.

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