У Києві та області оголошено штормове попередження

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Сильний вітер

Рятувальники попереджають про можливі падіння дерев та рекламних щитів

У вівторок, 21 лютого, вдень в місті Києві та області пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє ДСНС з посилання на дані Укргідромецентру.

ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

«Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження», - попереджають рятувальники.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні очікується дощова погода.