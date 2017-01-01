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    У столиці Молдови негода звалила більше 4 тис. дерев

    • Сьогодні, 10:30
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    Наслідки негоди в Молдові.&nbsp;
    Наслідки негоди в Молдові. 

    Вулиці прибирають комунальні служби та солдати

    У столиці Молдови, Кишиневі, через негоду  звалилося більше чотирьох тисяч дерев. На вулицях разом з комунальниками третій день працюють солдати.

    «Ми хочемо прибрати гілки з тротуарів, щоб у вівторок вранці у пішоходів не було проблем. Вивозити все будемо щонайменше місяць. А пошкоджені дерева будемо обрізати», - повідомиленні міської влади.

    Крім того, у Дурлештах звалився бетонний паркан. Поставили його як захист від зсувів. Від мокрої землі  паркан не витримався і розчавив припаркований автомобіль.

    Республіканський стадіон перетворили на дров'яний склад. Сюди робочі привозять гілки, зібрані в центрі столиці.

    Нагадаємо, сотні населених пунктів залишилися без електрики через негоду в Молдові

    Як повідомляв «Главком», весняні морози також охопили південь та схід України, зокрема на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.

    Через негоду було блоковано проїзд у багатьох містах та знеструмлено понад 500 населених пунктів.

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що загинуло чотири особи. Ще дев'ятьох було травмовано.

    Джерело: /point.md/ru

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