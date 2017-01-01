У столиці Молдови негода звалила більше 4 тис. дерев

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Наслідки негоди в Молдові.

Вулиці прибирають комунальні служби та солдати

У столиці Молдови, Кишиневі, через негоду звалилося більше чотирьох тисяч дерев. На вулицях разом з комунальниками третій день працюють солдати.

«Ми хочемо прибрати гілки з тротуарів, щоб у вівторок вранці у пішоходів не було проблем. Вивозити все будемо щонайменше місяць. А пошкоджені дерева будемо обрізати», - повідомиленні міської влади.

Крім того, у Дурлештах звалився бетонний паркан. Поставили його як захист від зсувів. Від мокрої землі паркан не витримався і розчавив припаркований автомобіль.

Республіканський стадіон перетворили на дров'яний склад. Сюди робочі привозять гілки, зібрані в центрі столиці.

Нагадаємо, сотні населених пунктів залишилися без електрики через негоду в Молдові.

Як повідомляв «Главком», весняні морози також охопили південь та схід України, зокрема на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.

Через негоду було блоковано проїзд у багатьох містах та знеструмлено понад 500 населених пунктів.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що загинуло чотири особи. Ще дев'ятьох було травмовано.

Джерело: /point.md/ru