У столиці відкрилося 30 пунктів обігріву

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Пункти обігріву в Києві

У кожному районі Києва є по 3 пункти обігріву, їх розміщено в приміщеннях комунальних підприємств і лікарнях

Сьогодні, 6 січня, в Києві відкрилося 30 пунктів обігріву, 10 із них працюватимуть цілодобово. Про це повідомив начальник управління з надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.

«Зараз на вулиці вже -11. І за прогнозом погоди далі буде зниження температури - вночі ми очікуємо до 18 градусів морозу. Виходячи з цього, керівництвом КМДА прийнято рішення, що сьогодні з 09:00 буде відкрито 30 пунктів обігріву в Києві. Десять із них працюватимуть у цілодобовому режимі. Їх призначено для всіх мешканців Києва, кому буде потрібна допомога в умовах холодів. Вони працюватимуть до закінчення холодного періоду часу», - заявив Ткачук каналу «112 Україна».

У кожному районі Києва є по 3 пункти обігріву. Їх розміщено в приміщеннях комунальних підприємств і лікарнях.

Один із таких пунктів в Оболонському районі розташовано у відділі оперативного реагування. У цьому пункті досить тепло, близько 18-20 градусів. Є кімната відпочинку, де можна зігрітися, попити чаю, перекусити. Також є аптечка, теплі ковдри, можна підзарядити телефон. Щоб трохи розважитися, є телевізор.

Як повідомлялося, сьогодні очікується погіршення погодних умов. У Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10- 15 см , зниження мінімальної температури до 15-18º. У місті Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10- 15 см , зниження мінімальної температури до 15-18º.

Сьогодні в ДСНС України під головуванням віце-прем’єр-міністра- міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка відбудеться засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо ускладнення погодних умов в Україні.