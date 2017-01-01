Порошенко сьогодні вшанує пам’ять Героїв Небесної Сотні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні о 9.00 вихід із станції метро «Хрещатик» до вулиці Інститутська закриють

У четвер, 16 лютого об 11:15 президент Петро Порошенко візьме участь у заході зі вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Місце проведення заходу: Алея Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Через це з 09:00 буде зачинено вихід зі станції «Хрещатик» до вулиці Інститутська, передає прес-служба столичного метрополітену.

«Відбуватимуться офіційні заходи зі вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.Про відкриття виходу буде повідомлено доатково», - йдеться у повідомленні.

Також нагадуємо, що основні заходи щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні пройдуть у Києві 18-20 лютого.

Уточнений план заходів повідомляє сайт Інституту Національної пам’яті.

18 лютого о 12:00 в «Українському домі» на вулиці Хрещатик, 2, відбудеться відкриття виставки «У фокусі подій», де покажуть понад 200 світлин та експонати Музею Майдану. Виставка триватиме до 21 лютого.

З 11:00 до 20:00 у ТЦ «Глобус» (центральних вхід, галерея справа) проходитиме мультимедійна виставка «Відважні, наші Герої». Подивитися вись таку можна до 21 лютого включно.

З 15:00 до 16:00 запланований екскурсійний тур «Місцями Революції Гідності». Збір у ТЦ «Глобус», у просторі виставки «Відважні, наші Герої». Потрібна реєстрація.

19 того о 13:00 в «Українському домі» відбудеться презентація нової книги відомої української поетеси Тетяни Домашенко «Ангели-охоронці».

З 13:00 – 14:00 триватиме екскурсійний тур «Місцями Революції Гідності» (за попередньою реєстрацією).

О 15:00 в «Українському домі» покажуть виставу «Ми, Майдан». Після показу, о 16:30, запланована дискусія з героями вистави «Зріз пам’яті».

20 лютого о 10:00 розпочнеться панахида за Героями Небесної Сотні та борцями за незалежність України на Алеї Героїв Небесної Сотні біля каплички і Хреста.

О 17:00 на Алея Героїв Небесної Сотні пройде акція «Запали вогонь пам'яті».

Також о 17:00 стартуватиме екскурсійний тур «Місцями Революції Гідності» (за попередньою реєстрацією).

Крім того, як повідомляють у facebook, 18-20 лютого відбудеться «Триденна пелюсткова хода».

«У суботу та неділю о 16:00 збираємось біля стели, в понеділок о 19:00. Буде вільний мікрофон, театральна постановка, яка символізує події на Майдані, в Україні і у всьому світі. Після чого буде хода, під час якої ми обійдемо місця боротьби і посиплемо пелюстками квітів там, де проливалась кров Героїв», - йдеться в повідомленні.