У суді щодо запобіжного заходу Насірову оголошено перерву для медогляду

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Лікарі мають підтвердити або спростувати можливість Насірова брати участь у судовому процесі

У судовому процесі щодо обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби Роману Насірову оголошено перерву у зв'язку з додатковим медичним оглядом.

«Вважаю за доцільне досліджувати документи, що свідчать про його стан здоров'я. Його адвокати не надали жодної довідки, згідно з якою не можна було б проводити процесуальні дії»., - сказав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов.

Також він надав суду висновок лікарів інституту Шалімова і довідку з лікарні Феофанія, згідно з якими Насіров у змозі брати участь у сьогоднішньому засіданні.

«Ми наполягаємо на допуск лікарів до нашого підзахисного зі швидкої допомоги, з посвідченням особи», - сказав адвокат.

Сторона захисту стверджує, що лікарі, які перебувають поруч із Насіровим, не уповноважені надавати швидку допомогу, тому до зали суду запросили інших лікарів, які підтвердять або спростують можливість Насірова брати участь у судовому процесі.

Джерело: РБК-Україна