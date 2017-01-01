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    У світовому рейтингу відкритості даних Україна піднялась на 18 пунктів

    • Сьогодні, 09:44
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    <p>Рейтинг відкритості даних / World Wide Web Foundation</p>

    Рейтинг відкритості даних / World Wide Web Foundation

    У світовому рейтингу відкритості даних Україна зайняла 44-у позицію

    Україна піднялась на 18 місць у світовому рейтингу відкритості даних.

    Про це свідчать результати щорічного дослідження Open Data Barometer про стан розвитку відкритих даних у світі, яке проводить організація World Wide Web Foundation.

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    За останній рік Україна значно покращила свої показники, зайнявши 44 місце серед 115 країн світу і разом з Грузією зробивши найбільш позитивний «стрибок» в рейтингу.

    Рейтинг відкритості даних / World Wide Web Foundation:

    1495521067-9074

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив важливість відкритості державних даних.

    «У сучасному світі розвиток відкритих державних даних має величезний потенціал. Відкриті дані - це не тільки підвищення прозорості та ефективності діяльності органів влади, але і шлях до розвитку потужної індустрії - саме на базі державних даних, які стали відкритими, реалізуються успішні соціально важливі і комерційні проекти, обіг яких в ЄС вже становить сотні мільйонів євро в рік», - написав він на сторінці в Facebook.

    Раніше, за результатами дослідження Global Open Data Index Україна в 2016 році зайняла 24-е місце за рівнем розвитку відкритості даних.

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