У світовому рейтингу відкритості даних Україна піднялась на 18 пунктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рейтинг відкритості даних / World Wide Web Foundation

У світовому рейтингу відкритості даних Україна зайняла 44-у позицію

Україна піднялась на 18 місць у світовому рейтингу відкритості даних.

Про це свідчать результати щорічного дослідження Open Data Barometer про стан розвитку відкритих даних у світі, яке проводить організація World Wide Web Foundation.

За останній рік Україна значно покращила свої показники, зайнявши 44 місце серед 115 країн світу і разом з Грузією зробивши найбільш позитивний «стрибок» в рейтингу.

Рейтинг відкритості даних / World Wide Web Foundation:

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив важливість відкритості державних даних.

«У сучасному світі розвиток відкритих державних даних має величезний потенціал. Відкриті дані - це не тільки підвищення прозорості та ефективності діяльності органів влади, але і шлях до розвитку потужної індустрії - саме на базі державних даних, які стали відкритими, реалізуються успішні соціально важливі і комерційні проекти, обіг яких в ЄС вже становить сотні мільйонів євро в рік», - написав він на сторінці в Facebook.

Раніше, за результатами дослідження Global Open Data Index Україна в 2016 році зайняла 24-е місце за рівнем розвитку відкритості даних.

