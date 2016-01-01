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    У Туреччині автобус із пасажирами зірвався у прірву, є жертви

    • 29 Грудня, 12:09
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    Причиною аварії могли стати погані погодні умови - в цьому районі випав сніг

    Щонайменше п'ять осіб загинули і понад 20 отримали поранення після того, як пасажирський автобус дорогою між Стамбулом і провінцією Синоп у Туреччині впав зі скелі, передає Hurriyet.

    Як зазначається, водій на автобусі пробив огорожу, перш ніж втратити контроль, в результаті чого транспортний засіб знизився по скелі на близько 10 метрів біля села Басекін.

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    Аварійні служби, які були спрямовані до місця події, зіткнулися з труднощями в тому, щоб дістатися до району інциденту, через сильний снігопад і заметіль.

     

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