Українці зможуть поїхати до Туреччини без закордонних паспортів вже на початку турсезону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У минулому році Туреччину відвідала рекордна кількість громадян України - більше 1 млн туристів

Українці зможуть відвідувати Туреччину по ID-картками орієнтовно з початку туристичного сезону.

Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Ще одним елементом спрощення відвідування обох держав буде завершення переговорного процесу щодо угоди, яка дозволить здійснювати перетин кордону на підставі ID-карток (карток посвідчення особи) - тобто на підставі внутрішнього документа у формі ID-картки. Зараз переговорні групи активно працюють над завершенням відповідного двостороннього документа. Орієнтир початку цієї ініціативи - початок туристичного сезону», - сказав він.

Посол нагадав, що з 2011 року між країнами діє безвізовий режим поїздок для громадян.

«У минулому році термін перебування громадян обох країн у безвізовому порядку був збільшений до 90 днів, що позитивно відбилося на динаміці поїздок. Зокрема, у минулому році Туреччину відвідала рекордна кількість громадян України - більше 1 млн туристів. Тому сьогодні ми на 5 місці серед інших іноземних держав, громадяни яких відвідують Туреччину. З іншого боку, турецький туристичний потік в Україну виріс на 25-28% і становить близько 200 тис. громадян Туреччини. Цьому сприяло і додаткове налагодження авіасполучення, і запуск прямого рейсу «Анкара – Київ», - додав він.

За його словами, якщо угода про поїздки за внутрішніми паспортами буде підписана, то можна очікувати суттєве зростання турпотоку, на 30-50% від існуючої кількості.

«Ще одним важливим елементом є започаткування регулярних щоденних прямих авіасполучень між нашими містами. Статистика свідчить, що кожного тижня ми маємо близько 150-180, в залежності від сезону, рейсів з Туреччини в Україну і навпаки. Тому так, є всі перспективи, що динаміка взаємних поїздок суттєво збільшиться», - пояснив він.

Нагадаємо, Україна і Туреччина підпишуть угоду щодо спрощення візового режиму між країнами.

Нагадаємо, віза до Єгипту з першого липня коштуватиме 60 доларів.

Як повідомляв «Главком», 24 лютого в Єгипеті заявили, що майже у 2,5 разу збільшується вартість в'їзних віз із 1 березня. Ціна візи підвищується з 25 до 60 дол, а багаторазова віза коштуватиме 70 доларів.

Востаннє єгипетська влада збільшували вартість віз із 15 до 25 дол. у 2014 році.

Нагадаємо, найпопулярнішими туристичними напрямками минулого року для українських громадян залишилися Туреччина та Єгипет. Зокрема, Єгипет обрали 10,4% українських туристів.

Джерело: Українські новини