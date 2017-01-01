У Туреччині стався вибух: є загиблі і поранені
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За словами губернатора провінції, вибух стався у замінованому автоНа південному сході Туреччини стався вибух, внаслідок якого загинула 3-річна дитина та ще 15 осіб дістали поранень.
Про це повідомляє AFP з посиланням на заяви державних медіа.
#BREAKING Blast in southeast Turkey kills 3-year-old, wounds 15: state media— AFP news agency (@AFP) 17 лютого 2017 р.
Згідно з повідомленням Daily Sabah, вибух стався у провінції Шанлиурфа, що межує з Сирією.
За словами губернатора провінції, вибух стався у замінованому авто. Також він повідомив, що на місце інциденту прибули кілька машин «швидкої».