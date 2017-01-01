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    У Туреччині стався вибух: є загиблі і поранені

    • Сьогодні, 21:46
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    За словами губернатора провінції, вибух стався у замінованому авто

    На південному сході Туреччини стався вибух, внаслідок якого загинула 3-річна дитина та ще 15 осіб дістали поранень.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на заяви державних медіа.

    Згідно з повідомленням Daily Sabah, вибух стався у провінції Шанлиурфа, що межує з Сирією.

    За словами губернатора провінції, вибух стався у замінованому авто. Також він повідомив, що на місце інциденту прибули кілька машин «швидкої».

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