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    Через вибух в мечеті у Пакистані загинуло більше 80 осіб

    • Сьогодні, 12:23
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    Клімкін висловив співчуття родинам жертв теракту в Пакистані

    Кількість загиблих внаслідок атаки смертника в суфійській мечеті на півдні Пакистану досягла 83 осіб після того, як ще троє постраждалих померли від травм. Про це з посиланням на дані від медиків повідомляє Dunya News.

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    Як зазначається, ще понад 250 людей, які отримали поранення, проходять лікування в різних лікарнях в містах Сехван, Джамшоро, Навабшах, Хайдарабад і Карачі.

    Представник медичної благодійної організації сказав, що ціллю нападника, швидше за все, було жіноче крило мечеті, і що близько 30 дітей, які були з матерями, - серед загиблих.

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам жертв теракту в храмі Пакистану.

    «Рішуче засуджую тероричтину атаку в храмі в Пакистані. Співчуття постраждалим і їхнім сім’ям, швидкого одужання травмованим», — написав Клімкін.

    Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад, повідомили в афілійованому до бойовиків інформаційному агентстві Amaq.

     

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