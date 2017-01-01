У Туреччині видали ордери на арешт іще 400 підозрюваних у спробі путчу
- Сьогодні, 18:25
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Масові арешти готують у 48 провінціях по всій країні
Турецька прокуратура видала в суботу ордери на арешт понад 400 людей, у тому числі військовослужбовців та співробітників служб безпеки, яких підозрюють у спробі путчу.
Про це повідомляє Reuters.
«Турецькі прокурори видали ордери на арешт понад 400 осіб, у тому числі військовослужбовців та співробітників служб безпеки, у 48 провінціях по всій країні», - йдеться в повідомленні.
Люди, на чиї імена були виписані ордери, розшукуються за підозрою у використанні програми-шифрувальника повідомлень для смартфонів «Bylock», яку, за словами уряду країни, було використано мережею Фетхуллаха Гюлена, обвинуваченого Анкарою в спробі державного перевороту цього літа.
Як відомо, після невдалого путчу турецькою владою в країні заарештовані близько 40 000 осіб, які очікують суду, а також усунені або звільнені понад 100 000 людей, зокрема військових, судових і державних службовців.