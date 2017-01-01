Підозрюваний у розстрілі людей у новорічну ніч у Стамбулі зізнався у злочині

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Абдулкадир Машаріпов

Зловмисник народився в Узбекистані в 1983 році та пройшов бойову підготовку в Афганістані

Абдулкадир Машаріпов, котрого підозрюють у скоєнні теракту в новорічну ніч у нічному клубі Стамбула, внаслідок якого загинуло 39 осіб, зізнався у злочині після того, як був спійманий у Стамбулі 16 січня.

Про це заявив губернатор Стамбула, передає Hurriyet Daily News.

За словами губернатора Васіпа Сахіна, зловмисник народився в Узбекистані в 1983 році та пройшов бойову підготовку в Афганістані.

Підозрюваного спіймали разом із малолітнім сином у розкішній квартирі.

Повідомляється, що він намагався сховатися під ліжком, коли поліція заскочила в будинок, в якому деякий час мешкав підозрюваний.

Під час операції поліція також затримала чоловіка киргиза і трьох жінок.

Нагадаємо, у Туреччині затримали Абдулкадира Машаріпова, якого підозрюють у скоєнні теракту в нічному клубі Reina у Стамбулі, внаслідок якого загинуло 39 людей.

Напередодні турецька поліція знайшла в будинку, де мешкав нападник, 150 тис. доларів.

Нагадаємо, в новорічну ніч у нічному клубі Reіna в Стамбулі озброєний автоматом терорист увірвався в приміщення, де перебувало понад 700 осіб, і відкрив по них стрілянину. В результаті загинуло 39 осіб, серед них 16 іноземців, ще 69 осіб було поранено. Влада кваліфікувала напад як теракт. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».