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    Підозрюваний у розстрілі людей у новорічну ніч у Стамбулі зізнався у злочині

    • Сьогодні, 11:14
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    Абдулкадир&nbsp;Машаріпов
    Абдулкадир Машаріпов

    Зловмисник народився в Узбекистані в 1983 році та пройшов бойову підготовку в Афганістані

    Абдулкадир Машаріпов, котрого підозрюють у скоєнні теракту в новорічну ніч у нічному клубі Стамбула, внаслідок якого загинуло 39 осіб, зізнався у злочині після того, як був спійманий у Стамбулі 16 січня.

    Про це заявив губернатор Стамбула, передає Hurriyet Daily News.

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    За словами губернатора Васіпа Сахіна, зловмисник народився в Узбекистані в 1983 році та пройшов бойову підготовку в Афганістані.

    Підозрюваного спіймали разом із малолітнім сином у розкішній квартирі.

    Повідомляється, що він намагався сховатися під ліжком, коли поліція заскочила в будинок, в якому деякий час мешкав підозрюваний.

    Під час операції поліція також затримала чоловіка киргиза і трьох жінок.

    Нагадаємо, у Туреччині затримали Абдулкадира Машаріпова, якого підозрюють у скоєнні теракту в нічному клубі Reina у Стамбулі, внаслідок якого загинуло 39 людей.

    Напередодні турецька поліція знайшла в будинку, де мешкав нападник, 150 тис. доларів.

    Нагадаємо, в новорічну ніч у нічному клубі Reіna в Стамбулі озброєний автоматом терорист увірвався в приміщення, де перебувало понад 700 осіб, і відкрив по них стрілянину. В результаті загинуло 39 осіб, серед них 16 іноземців, ще 69 осіб було поранено. Влада кваліфікувала напад як теракт. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». 

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