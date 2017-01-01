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    У Туреччині затримали нового підозрюваного у справі вбивства посла Росії – ЗМІ

    • Сьогодні, 02:18
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    Влада вважає, що підозрюваний мав телефонну розмову з поліцейським, який застрелив посла Росії

    Турецькі ЗМІ повідомляють про затримання нового підозрюваного у справі про вбивство російського посла в Анкарі у грудні 2016 року.

    Поліція затримала підозрюваного 15 лютого в Анкарі, повідомляє державна інформагенція Туреччини Anadolu, цитуючи неназване джерело у силових структурах.

    За повідомленням Anadolu, влада вважає, що підозрюваний мав телефонну розмову з поліцейським Мевлютом Алтинташем, який 19 грудня 2016 року застрелив посла Росії Андрія Карлова.

    22-річний Алтинташ перед тим, як вистелити викрикнув: «Не забудемо Алеппо». Його застрелила поліція.

    За повідомленням турецьких ЗМІ, затриманий 15 лютого є одним із чотирьох затриманих у цій справі, серед яких і поліцейські.

    Джерело: Радіо Свобода
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